25 Февр. 2020 2020-02-25T12:46:33+03:00

Два человека погибли при пожаре в Сургуте Фото: pixabay.com

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На первом этаже в доме по улице Бажова, 12 в Сургуте загорелась квартира. Подробности и видео с места ЧП появились в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «К-Информ – Сургут».

Сообщается, что очевидцы вызвали пожарных, когда услышали крики людей. Неравнодушные люди вскрыли дверь монтировкой, но зайти внутрь не смогли из-за едкого дыма и огня.

- В результате происшествия два человека погибли и еще один пострадал. По словам соседей, хозяева квартиры вели асоциальный образ жизни и часто выпивали. В настоящее время на месте трагедии работают пожарные, медики и сотрудники правоохранительных органов, - известно от источников югорского паблика.

По информации МЧС ХМАО, сообщение о возгорании поступило в 11:58.

- Из здания эвакуировались 14 человек. Пожар был локализован в 12:05. Открытое горение ликвидировано в 12:07. Для ликвидации пожара были задействованы 17 специалистов МЧС и 5 единиц техники, - рассказали в пресс-службе МЧС Югры.

В данный момент точная причина возгорания устанавливается органами дознания.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/762728" frameborder="0"></iframe> Два человека погибли и один пострадал при пожаре в Сургуте.

ИСТОЧНИК KP.RU