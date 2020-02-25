2020-02-25T12:46:33+03:00
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в Сургуте

Точная причина возгорания устанавливается
Руслан Савинов
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Два человека погибли при пожаре в СургутеДва человека погибли при пожаре в СургутеФото: pixabay.com
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На первом этаже в доме по улице Бажова, 12 в Сургуте загорелась квартира. Подробности и видео с места ЧП появились в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «К-Информ – Сургут».

Сообщается, что очевидцы вызвали пожарных, когда услышали крики людей. Неравнодушные люди вскрыли дверь монтировкой, но зайти внутрь не смогли из-за едкого дыма и огня.

- В результате происшествия два человека погибли и еще один пострадал. По словам соседей, хозяева квартиры вели асоциальный образ жизни и часто выпивали. В настоящее время на месте трагедии работают пожарные, медики и сотрудники правоохранительных органов, - известно от источников югорского паблика.

По информации МЧС ХМАО, сообщение о возгорании поступило в 11:58.

- Из здания эвакуировались 14 человек. Пожар был локализован в 12:05. Открытое горение ликвидировано в 12:07. Для ликвидации пожара были задействованы 17 специалистов МЧС и 5 единиц техники, - рассказали в пресс-службе МЧС Югры.

В данный момент точная причина возгорания устанавливается органами дознания.

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Два человека погибли и один пострадал при пожаре в Сургуте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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