Учения по ликвидации коронавируса прошли в Кондинском районе

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:22:18+03:00

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Кондинская районная больница провела тактические учения на случай вспышки коронавируса. Как отметили в депздраве ХМАО, по легенде, к фельдшеру доврачебного кабинета поликлиники обратилась пациентка с симптомами ОРВИ и рассказала, что была в Китае.

- Эту информацию оперативно передают врачам инфекционисту и эпидемиологу, вызывают службу скорой помощи, а также экстренно оповещают руководство больницы. Медики сразу же облачаются в костюмы индивидуальной защиты и выходят к женщине для дополнительного обследования. Пациентка обязательно должна быть в маске — ей ее выдают. Ей измеряют температуру и давление, пульс, прослушивают дыхание, осматривают живот и кожные покровы, - сообщили в больнице.

Известно, что в среднем диагностика и результат анализа на коронавирус занимает 6−7 часов. Затем все спецкостюмы, оборудование и помещения дезинфицируют.

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ИСТОЧНИК KP.RU