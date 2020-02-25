2020-02-25T12:22:18+03:00
Здоровье

Учения по ликвидации коронавируса прошли в Кондинском районе

Результат анализа занимает 6 - 7 часов
Руслан Савинов
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Учения по ликвидации коронавируса прошли в Кондинском районе. Фото депздрава ХМАО.Учения по ликвидации коронавируса прошли в Кондинском районе. Фото депздрава ХМАО.
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Кондинская районная больница провела тактические учения на случай вспышки коронавируса. Как отметили в депздраве ХМАО, по легенде, к фельдшеру доврачебного кабинета поликлиники обратилась пациентка с симптомами ОРВИ и рассказала, что была в Китае.

- Эту информацию оперативно передают врачам инфекционисту и эпидемиологу, вызывают службу скорой помощи, а также экстренно оповещают руководство больницы. Медики сразу же облачаются в костюмы индивидуальной защиты и выходят к женщине для дополнительного обследования. Пациентка обязательно должна быть в маске — ей ее выдают. Ей измеряют температуру и давление, пульс, прослушивают дыхание, осматривают живот и кожные покровы, - сообщили в больнице.

Известно, что в среднем диагностика и результат анализа на коронавирус занимает 6−7 часов. Затем все спецкостюмы, оборудование и помещения дезинфицируют.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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