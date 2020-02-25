25 Февр. 2020 2020-02-25T11:59:03+03:00

В детском саду Урая «Познают мир на двух языках» Фото: pixabay.com

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Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе визита в Урай посетила детсад №7. Подробности сообщила пресс-служба правительства региона.

Известно, что специалисты учреждения реализуют образовательный проект «Познаю мир на двух языках». Юных воспитанников «Антошки» приобщают к практическому применению языка: половину времени они общаются с воспитателем на иностранном языке. Для этого туда специально приглашены преподаватели французского и английского языков.

- Языковое погружение улучшает навыки говорения, увеличивает словарный запас ребенка, улучшает умение слушать и понимать собеседника, - заявили педагоги. Лингвистическое образование осуществляется бесплатно.

- Всем известно, что чем младше возраст обучения иностранному языку, чем более грамотно выстроена процедура обучения, тем эффективнее будет сам процесс. Общеизвестно, что иностранные языки предпочтительнее начать изучать до трех лет, – сказала Наталья Комарова.

Родители высоко оценили новаторскую систему образования.

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ИСТОЧНИК KP.RU