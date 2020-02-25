2020-02-25T11:38:57+03:00
Общество

Операция «Капкан» стартует в ХМАО

Результаты станут известны с 20 марта
Руслан Савинов
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Операция «Капкан» стартует в ХМАООперация «Капкан» стартует в ХМАОФото: pixabay.com
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В Югре для эффективного охотничьего надзора в связи с окончанием сезона охоты на пушных зверей проведут профилактическое мероприятие Операция «Капкан». Подробности стали известны от пресс-службы регионального природнадзора.

Операцию «Капкан» проведут для предупреждения, выявления и пресечения фактов браконьерства на пушных зверей. Срок проведения операции - с 29 февраля по 15 марта 2020 года.

- Запланировано усиленное патрулирование охотничьих угодий ХМАО государственными инспекторами с привлечением сотрудников правоохранительных органов, - пояснили в природнадзоре ХМАО.

Итоги операции подведут 20 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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