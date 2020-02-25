Операция «Капкан» стартует в ХМАО
В Югре для эффективного охотничьего надзора в связи с окончанием сезона охоты на пушных зверей проведут профилактическое мероприятие Операция «Капкан». Подробности стали известны от пресс-службы регионального природнадзора.
Операцию «Капкан» проведут для предупреждения, выявления и пресечения фактов браконьерства на пушных зверей. Срок проведения операции - с 29 февраля по 15 марта 2020 года.
- Запланировано усиленное патрулирование охотничьих угодий ХМАО государственными инспекторами с привлечением сотрудников правоохранительных органов, - пояснили в природнадзоре ХМАО.
Итоги операции подведут 20 марта.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU