Не все коту масленица: полиция нашла вартовчанина, укравшего сыр из магазина
В Югре за минувшие дни произошло 142 преступления. По информации пресс-службы УМВД ХМАО, из них уже раскрыто 91.
Так, в Сургуте 45-летний подозреваемый возле дома на улице Нефтеюганское шоссе из автомобиля похитил фотоаппарат и ноутбук. Общая стоимость похищенного - более 21 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело, похищенное изъято. Мужчина под подпиской о невыезде.
Тем временем в поселке Сингапай Нефтеюганского района 18-летний подозреваемый из первого подъезда дома по улице Круг Б-3 похитил стиральную машину. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому выдали обязательство о явке.
Кроме того, полицейские Нижневартовска раскрыли кражу сыра из одного из магазинов города на сумму около шести тысяч рублей. Воришкой оказался 35-летний ранее судимый за имущественные преступления мужчина.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU