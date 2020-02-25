2020-02-25T11:23:14+03:00
Происшествия

Не все коту масленица: полиция нашла вартовчанина, укравшего сыр из магазина

Вор уже ранее судим
Руслан Савинов
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Не все коту масленица: полиция нашла вартовчанина, укравшего сыр из магазинаНе все коту масленица: полиция нашла вартовчанина, укравшего сыр из магазинаФото: pixabay.com
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В Югре за минувшие дни произошло 142 преступления. По информации пресс-службы УМВД ХМАО, из них уже раскрыто 91.

Так, в Сургуте 45-летний подозреваемый возле дома на улице Нефтеюганское шоссе из автомобиля похитил фотоаппарат и ноутбук. Общая стоимость похищенного - более 21 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело, похищенное изъято. Мужчина под подпиской о невыезде.

Тем временем в поселке Сингапай Нефтеюганского района 18-летний подозреваемый из первого подъезда дома по улице Круг Б-3 похитил стиральную машину. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому выдали обязательство о явке.

Кроме того, полицейские Нижневартовска раскрыли кражу сыра из одного из магазинов города на сумму около шести тысяч рублей. Воришкой оказался 35-летний ранее судимый за имущественные преступления мужчина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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