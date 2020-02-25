Региональной оператор вывезет ТКО из труднодоступных поселков Югры
Площадки временного накопления отходов в труднодоступных населенных пунктах Югры очистят до закрытия зимних дорог. Об этом сообщила пресс-служба регионального оператора «Югра-Экология».
Уже ведутся работы по освобождению от мусора площадок в поселках Согом, Троица, Кирпичный, Сибирский и Выкатной в Ханты-Мансийском районе.
- ТКО оттуда везут за десятки километров на полигоны в Горноправдинске, Ханты-Мансийске и Луговском. Ранее мусор вывезли из поселков Кондинский, Куминский. Из Кондинского вывезли более семи тысяч кубометров отходов, в Куминском – почти шесть.
На очереди Октябрьский и Березовский районы. Регоператор будет вывозить мусор из отдаленных и труднодоступных поселков ХМАО, пока зимники способны выдерживают тяжелую технику.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU