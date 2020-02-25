2020-02-25T10:57:04+03:00
Общество

Региональной оператор вывезет ТКО из труднодоступных поселков Югры

Благодаря зимникам мусор доберется до полигонов
Руслан Савинов
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Региональной оператор вывезет ТКО из труднодоступных поселков ЮгрыРегиональной оператор вывезет ТКО из труднодоступных поселков Югры
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Площадки временного накопления отходов в труднодоступных населенных пунктах Югры очистят до закрытия зимних дорог. Об этом сообщила пресс-служба регионального оператора «Югра-Экология».

Уже ведутся работы по освобождению от мусора площадок в поселках Согом, Троица, Кирпичный, Сибирский и Выкатной в Ханты-Мансийском районе.

- ТКО оттуда везут за десятки километров на полигоны в Горноправдинске, Ханты-Мансийске и Луговском. Ранее мусор вывезли из поселков Кондинский, Куминский. Из Кондинского вывезли более семи тысяч кубометров отходов, в Куминском – почти шесть.

На очереди Октябрьский и Березовский районы. Регоператор будет вывозить мусор из отдаленных и труднодоступных поселков ХМАО, пока зимники способны выдерживают тяжелую технику.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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