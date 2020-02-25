Таракан устроил переполох в кафе в Сургуте

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:38:41+03:00

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Сургутяне обнаружили таракана в зале ресторана быстрого питания «KFC» на Росиче. Видео инцидента появилось в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Черный список Сургут – Отзывы».

В комментариях к посту сургутяне скорее умилялись и шутили, мало кто вспомнил о том, что это нарушение требований СанПина:

- А вы разрешение спросили у таракана можно ли выкладывать с ним видео? А?, - написал один из подписчиков паблика.

- Это планктон хочет украсть фирменный рецепт!, - предположил один из пользователей интернета.

Лишь одна из подписчиц более серьезно отнеслась к ситуации и даже вспомнила, что заведение недавно закрывали:

- Конечно всем смешно. Но в общепите такого быть не должно. Их недавно по этой причине закрывали.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/762696" frameborder="0"></iframe> Тараканы в Сургуте.

ИСТОЧНИК KP.RU