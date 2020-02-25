Таракан устроил переполох в кафе в Сургуте
Сургутяне обнаружили таракана в зале ресторана быстрого питания «KFC» на Росиче. Видео инцидента появилось в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Черный список Сургут – Отзывы».
В комментариях к посту сургутяне скорее умилялись и шутили, мало кто вспомнил о том, что это нарушение требований СанПина:
- А вы разрешение спросили у таракана можно ли выкладывать с ним видео? А?, - написал один из подписчиков паблика.
- Это планктон хочет украсть фирменный рецепт!, - предположил один из пользователей интернета.
Лишь одна из подписчиц более серьезно отнеслась к ситуации и даже вспомнила, что заведение недавно закрывали:
- Конечно всем смешно. Но в общепите такого быть не должно. Их недавно по этой причине закрывали.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
Тараканы в Сургуте.
ИСТОЧНИК KP.RU