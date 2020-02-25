2020-02-25T09:51:37+03:00
Происшествия

«ВАЗ» и «Мерседес» столкнулись в Нефтеюганском районе

Авария унесла жизнь человека
Руслан Савинов
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«ВАЗ» и «Мерседес» столкнулись в Нефтеюганском районе. Фото ГИБДД ХМАО.«ВАЗ» и «Мерседес» столкнулись в Нефтеюганском районе. Фото ГИБДД ХМАО.
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На территории Югры с 21 по 24 февраля один человек погиб и 19 получили травмы в 16 дорожно-транспортных происшествиях. Такие печальные данные привела госавтоинспекция Ханты-мансийского автономного округа.

Та, на 35 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе 21 февраля в 12:10 столкнулись «ВАЗ-2106» и «Мерседес Бенц Актрос». В результате аварии мужчина 1989 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия

Кроме того, на территории ХМАО сотрудники ГИБДД задержали 57 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, девять – за повторное появление на дороге нетрезвыми. За выезд на встречку 95 водителей привлечены к ответственности.

Автоинспекторы Югры рекомендует водителям выбирать скорость с оглядкой на погоду и дорожные условия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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