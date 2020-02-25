2020-02-25T09:38:03+03:00
Общество

НКО Сургутского района обобщили успешные практики

В районе прошел фестиваль проектов
Руслан Савинов
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НКО Сургутского района обобщили успешные практики. Фото администрации муниципалитета.НКО Сургутского района обобщили успешные практики. Фото администрации муниципалитета.
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Подборку лучших проектов некоммерческих организаций собрали во время фестиваля в Сургутском районе. По информации администрации муниципалитета, на одной площадке одновременно работали представители почти 30 местных НКО.

- Участникам фестиваля очень понравился формат нашего мероприятия. Они, наконец, встретились друг с другом, обсудили насущные проблемы, с которыми сталкиваются НКО в своей профессиональной деятельности, – рассказала начальник отдела взаимодействия с общественными организациями Сургутского района Русалина Валова.

Кроме того, гости из Москвы провели для районных некоммерческих организаций два семинара. Они обучили руководителей подбору кадров, бухгалтерии и выстраиванию системной работы. Второй семинар был посвящен франдайзингу - умению получать ресурсы на реализацию соцпроектов.

- Обе темы запросили сами представители организаций. В будущем полученные знания позволят им привлекать финансирование не только через гранты, но и другими способами, – подвела итог Русалина Валова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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