2020-02-25T09:05:39+03:00
Общество

Сильный ветер порывами до 20 метров в секунду ожидается в ХМАО

Погода приготовила свои сюрпризы
Руслан Савинов
Поделиться:
Сильный ветер порывами до 20 метров в секунду ожидается в ХМАОСильный ветер порывами до 20 метров в секунду ожидается в ХМАОФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

На западе и в центральных районах ХМАО ожидается ветер порывами до 15 - 20 метров в секунду. По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение 25 февраля местами также пройдет небольшой снег и метель.

Спасатели призывают югорчан ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте.

- Избегайте нахождения под деревьями или плохо закрепленными уличными конструкциями, рекламными щитами и строениями с неустойчивой кровлей. Закрывайте окна во время сильного ветра, уберите вещи со двора и балконов, - напомнили в МЧС ХМАО. Также не желательно парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.

- Автомобилистам следует быть бдительными при управлении транспортом, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, - сообщили в ГИБДД Югры.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Пельмень-тур» прошел в Ханты-Мансийске
Два человека погибли при пожаре в Сургуте
Учения по ликвидации коронавируса прошли в Кондинском районе
В детском саду Урая «Познают мир на двух языках»
Операция «Капкан» стартует в ХМАО
Не все коту масленица: полиция нашла вартовчанина, укравшего сыр из магазина
Региональной оператор вывезет ТКО из труднодоступных поселков Югры
Таракан устроил переполох в кафе в Сургуте
«ВАЗ» и «Мерседес» столкнулись в Нефтеюганском районе
НКО Сургутского района обобщили успешные практики
Мужчина зарезал собутыльника в Сургуте ради миллиона рублей
Сильный ветер порывами до 20 метров в секунду ожидается в ХМАО
Губернатор Югры проверила работу водоочистных сооружений в Кондинском районе
За сутки из Нижневартовска вывезли более трехсот самосвалов снега
Следж-хоккейный турнир «Кубок Югры» прошел в Ханты-Мансийске
Десятки публичных лекций прочитают в Сургуте на «Глушковских чтениях»
Погода в Югре 25 февраля: ветреная погода и метель
Вечерний пожар в Сургуте тушили 26 огнеборцев
В Югре объявлено штормовое предупреждение
Погода в Югре 24 февраля: во Власьев день местами пройдёт небольшой снег
В Югре бродят два медведя-шатуна