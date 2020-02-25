25 Февр. 2020 2020-02-25T09:05:39+03:00

Сильный ветер порывами до 20 метров в секунду ожидается в ХМАО Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

На западе и в центральных районах ХМАО ожидается ветер порывами до 15 - 20 метров в секунду. По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение 25 февраля местами также пройдет небольшой снег и метель.

Спасатели призывают югорчан ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте.

- Избегайте нахождения под деревьями или плохо закрепленными уличными конструкциями, рекламными щитами и строениями с неустойчивой кровлей. Закрывайте окна во время сильного ветра, уберите вещи со двора и балконов, - напомнили в МЧС ХМАО. Также не желательно парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.

- Автомобилистам следует быть бдительными при управлении транспортом, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, - сообщили в ГИБДД Югры.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU