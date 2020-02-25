2020-02-25T08:36:15+03:00
Общество

За сутки из Нижневартовска вывезли более трехсот самосвалов снега

Сезон очистки дорог закончится лишь к апрелю
Руслан Савинов
Поделиться:
За сутки из Нижневартовска вывезли более трехсот самосвалов снега. Фото администрации города.За сутки из Нижневартовска вывезли более трехсот самосвалов снега. Фото администрации города.
Изменить размер текста:

В Нижневартовске продолжается очистка улиц от снега. По информации городской администрации, задействовано около 30 единиц техники.

- Работы ведутся на улице Дзержинского. Накануне уборка проводилась в круглосуточном режиме. Ночью снег вывезли с улицы Мира и Северной. Техника работала в разных микрорайонах: улица Ханты-Мансийская, улица Интернациональная, улица Чапаева, улица Пермская и другие, - сообщили в администрации Нижневартовска.

Всего из города на полигон отправили более 6 тысяч кубометров снега или более 300 самосвалов. За этот сезон уже вывезли более 600 тысяч кубометров снега. Это почти столько же, сколько за прошлый сезон.

Напомним, что в Нижневартовске сезон заканчивается примерно в апреле. По вопросам вывоза снега жителям необходимо обращаться в ЖЭУ по месту жительства или в УК. Там же можно узнать о графиках уборки снега в микрорайонах.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Пельмень-тур» прошел в Ханты-Мансийске
Два человека погибли при пожаре в Сургуте
Учения по ликвидации коронавируса прошли в Кондинском районе
В детском саду Урая «Познают мир на двух языках»
Операция «Капкан» стартует в ХМАО
Не все коту масленица: полиция нашла вартовчанина, укравшего сыр из магазина
Региональной оператор вывезет ТКО из труднодоступных поселков Югры
Таракан устроил переполох в кафе в Сургуте
«ВАЗ» и «Мерседес» столкнулись в Нефтеюганском районе
НКО Сургутского района обобщили успешные практики
Мужчина зарезал собутыльника в Сургуте ради миллиона рублей
Сильный ветер порывами до 20 метров в секунду ожидается в ХМАО
Губернатор Югры проверила работу водоочистных сооружений в Кондинском районе
За сутки из Нижневартовска вывезли более трехсот самосвалов снега
Следж-хоккейный турнир «Кубок Югры» прошел в Ханты-Мансийске
Десятки публичных лекций прочитают в Сургуте на «Глушковских чтениях»
Погода в Югре 25 февраля: ветреная погода и метель
Вечерний пожар в Сургуте тушили 26 огнеборцев
В Югре объявлено штормовое предупреждение
Погода в Югре 24 февраля: во Власьев день местами пройдёт небольшой снег
В Югре бродят два медведя-шатуна