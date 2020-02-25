25 Февр. 2020 2020-02-25T08:36:15+03:00

За сутки из Нижневартовска вывезли более трехсот самосвалов снега. Фото администрации города.

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В Нижневартовске продолжается очистка улиц от снега. По информации городской администрации, задействовано около 30 единиц техники.

- Работы ведутся на улице Дзержинского. Накануне уборка проводилась в круглосуточном режиме. Ночью снег вывезли с улицы Мира и Северной. Техника работала в разных микрорайонах: улица Ханты-Мансийская, улица Интернациональная, улица Чапаева, улица Пермская и другие, - сообщили в администрации Нижневартовска.

Всего из города на полигон отправили более 6 тысяч кубометров снега или более 300 самосвалов. За этот сезон уже вывезли более 600 тысяч кубометров снега. Это почти столько же, сколько за прошлый сезон.

Напомним, что в Нижневартовске сезон заканчивается примерно в апреле. По вопросам вывоза снега жителям необходимо обращаться в ЖЭУ по месту жительства или в УК. Там же можно узнать о графиках уборки снега в микрорайонах.

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ИСТОЧНИК KP.RU