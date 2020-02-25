Губернатор Югры проверила работу водоочистных сооружений в Кондинском районе

25 Февр. 2020 2020-02-25T08:37:22+03:00

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова совершила рабочий визит в Кондинский район. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Свою инспекцию Наталья Комарова начала с поселка Лиственичный, где оценила очистку дорог.

Далее глава региона посетила водоочистные сооружения в селе Леуши. Сообщается, что мощность водоочистных сооружений объекта равна 200 кубическим метрам в сутки. Это позволяет обеспечивать чистой водой 95 сельчан, а также социально значимые учреждения: школу-интернат для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детский сад и школу.

Ожидается, реализация проекта позволит создать условия для развития инвестиционной деятельности, в том числе строительства жилых домов общей площадью 890 квадратных метров ежегодно. Также в обеспечении водоснабжением от объекта нуждается цех по переработке мяса.

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ИСТОЧНИК KP.RU