2020-02-25T06:53:04+03:00
Спорт

Следж-хоккейный турнир «Кубок Югры» прошел в Ханты-Мансийске

На мероприятие приехали команды Словакии и Польши
Руслан Савинов
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Следж-хоккейный турнир «Кубок Югры» прошел в Ханты-Мансийске. Фото депспорта ХМАО.Следж-хоккейный турнир «Кубок Югры» прошел в Ханты-Мансийске. Фото депспорта ХМАО.
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Открытый международный турнир «Кубок Югры» по следж-хоккею стартовал в Ханты-Мансийске. Как отметили в пресс-службе департамента по спорту Ханты-Мансийского автономного округа, в турнире приняли участие пять команд из трех стран: Словакии, Польши и России.

Отметим, что Россию представляли: «Ястребы» из Оренбурга, «Звезда» из Алексина, Тульской области и следж-хоккейный клуб «Югра».

Кроме того, в рамках кубка состоялась презентация подрастающей смены следж-хоккеистов. Товарищеские матчи детских сборных команд прошли 24 и 25 февраля, на льду, встретились следж-хоккеисты Новосибирской области и «Мамонтята Югры».

Поболеть за участников турнира могли все желающие. Вход на все матчи всегда свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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