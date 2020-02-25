Следж-хоккейный турнир «Кубок Югры» прошел в Ханты-Мансийске
Открытый международный турнир «Кубок Югры» по следж-хоккею стартовал в Ханты-Мансийске. Как отметили в пресс-службе департамента по спорту Ханты-Мансийского автономного округа, в турнире приняли участие пять команд из трех стран: Словакии, Польши и России.
Отметим, что Россию представляли: «Ястребы» из Оренбурга, «Звезда» из Алексина, Тульской области и следж-хоккейный клуб «Югра».
Кроме того, в рамках кубка состоялась презентация подрастающей смены следж-хоккеистов. Товарищеские матчи детских сборных команд прошли 24 и 25 февраля, на льду, встретились следж-хоккеисты Новосибирской области и «Мамонтята Югры».
Поболеть за участников турнира могли все желающие. Вход на все матчи всегда свободный.
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ИСТОЧНИК KP.RU