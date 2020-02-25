25 Февр. 2020 2020-02-25T06:46:09+03:00

Десятки публичных лекций прочитают в Сургуте на «Глушковских чтениях». Фото с сайта педагогического университета.

Мероприятие состоится в юбилейный десятый раз

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В Сургутском государственном педагогическом университете с 28 по29 февраля пройдут традиционные «Глушковские чтения». Подробности мероприятия сообщили представители вуза.

Известно, что в 2020 году конференция будет проходить в формате научно-практического семинара по теме «Профессиональная компетентность преподавателя высшей школы».

- В программе конференции: 13 показательных учебных занятий, четыре мастер-класса ведущих специалистов Сургутского государственного педагогического университета и 17 публичных лекций докторов наук, - сообщили организаторы.

Всех желающих приглашают посетить занятия и лекции. Регистрация участников пройдет 28 февраля с 9:30 до 10:00 в холле конференц-зала корпуса № 3 на улице Артема, 9. Официальное открытие мероприятия – в 10:00 в аудитории 3206.

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ИСТОЧНИК KP.RU