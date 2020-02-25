25 Февр. 2020 2020-02-25T05:04:03+03:00

Погода в Югре 25 февраля: ветреная погода и метель Фото: pixabay.com

Температура днем не опустится ниже -5 градусов

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В Ханты-Мансийском автономном округе во вторник, 25 февраля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Пройдет небольшой снег, метель. Ветер южный 6 – 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5, -10 градусов, днем 0, -5 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают небольшой снег и метель. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -2, -4 градуса.

В Сургуте станет пасмурно и ожидается небольшой снег. Ветер южный 7-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -6, -8 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется ясны день и небольшой снег. Ветер южный 6-7 метров в секунду. Температура воздух днем составит -7, -8 градусов.

На Руси этот день называли Алексей Рыбный. По погоде отмечали: чем холоднее на Алексея - тем теплее будет март.

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ИСТОЧНИК KP.RU