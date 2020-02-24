В Югре объявлено штормовое предупреждение
В западных и центральных районах Югры завтра, 25 февраля, ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с, местами небольшой и умеренный снег, метель. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, такая погода сохранится в течение суток
Главное управление МЧС России по ХМАО-Югре рекомендует жителям соблюдать меры безопасности, быть бдительными и осторожными.
- нужно ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте;
- не находиться под деревьями, рекламными щитами и строениями с неустойчивой кровлей;
- во время сильного ветра нужно закрыть все окна и убрать хозяйственные вещи со двора и балконов;
- не парковать авто около деревьев и рекламных конструкций;
- соблюдать правила пожарной безопасности и обесточить все электроприборы.
Автомобилистам советуют быть максимально бдительными при управлении транспортом, соблюдать скоростной режим и избегать резких манёвров.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращайтесь на единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России 101.
ИСТОЧНИК KP.RU