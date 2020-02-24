2020-02-24T15:56:58+03:00
Происшествия

В Югре объявлено штормовое предупреждение

Скорость ветра может достигнуть 20 м/с
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Югре объявлено штормовое предупреждениеВ Югре объявлено штормовое предупреждениеФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В западных и центральных районах Югры завтра, 25 февраля, ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с, местами небольшой и умеренный снег, метель. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, такая погода сохранится в течение суток

Главное управление МЧС России по ХМАО-Югре рекомендует жителям соблюдать меры безопасности, быть бдительными и осторожными.

- нужно ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте;

- не находиться под деревьями, рекламными щитами и строениями с неустойчивой кровлей;

- во время сильного ветра нужно закрыть все окна и убрать хозяйственные вещи со двора и балконов;

- не парковать авто около деревьев и рекламных конструкций;

- соблюдать правила пожарной безопасности и обесточить все электроприборы.

Автомобилистам советуют быть максимально бдительными при управлении транспортом, соблюдать скоростной режим и избегать резких манёвров.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращайтесь на единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вечерний пожар в Сургуте тушили 26 огнеборцев
В Югре объявлено штормовое предупреждение
Погода в Югре 24 февраля: во Власьев день местами пройдёт небольшой снег
В Югре бродят два медведя-шатуна
В Югре 23 февраля случилось три пожара
Погода в Югре 23 февраля: до нуля градусов - Прохор Весновей прогоняет зиму
В Югре активно помогают семьям, исключённым из госпрограммы «Развитие жилищной сферы»
В Мегионе пенсионеру прислали допотопный телефон вместо дорогого смартфона
В Нефтеюганском районе в ДТП погиб водитель легковушки
Погода в Югре 22 февраля: местами пройдёт небольшой снег
Международный день родного языка отпраздновали в ХМАО
В Сургутском районе 20 пар новобрачных поженились в зеркальную дату 20.02.2020
В Югре увеличили выплаты пособий семьям с детьми
Предприниматели Радужного захотели экономить на мусоре, но не готовы к этому
Педагога с липовым дипломом обнаружили в Ханты-Мансийске
В школах Сургута создадут дополнительные места для первоклашек
В Нефтеюганске 13-летняя школьница выпала из окна четвертого этажа, сделав селфи
Вартовчанина осудили за убийство матери
Всероссийский урок первой помощи пройдет в школах Югры
Югорские охотники уберут капканы на пушных животных после февраля
Югорчанам напомнили, как можно добиться перерасчета за ТКО
Экстремальный снегоходный пробег состоится в Ханты-Мансийске
Мошенники похитили у югорчан более полутора миллионов рублей
Аварийным домом в Нефтеюганске занялась прокуратура