В Югре объявлено штормовое предупреждение

24 Февр. 2020 2020-02-24T15:56:58+03:00

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В западных и центральных районах Югры завтра, 25 февраля, ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с, местами небольшой и умеренный снег, метель. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, такая погода сохранится в течение суток

Главное управление МЧС России по ХМАО-Югре рекомендует жителям соблюдать меры безопасности, быть бдительными и осторожными.

- нужно ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте;

- не находиться под деревьями, рекламными щитами и строениями с неустойчивой кровлей;

- во время сильного ветра нужно закрыть все окна и убрать хозяйственные вещи со двора и балконов;

- не парковать авто около деревьев и рекламных конструкций;

- соблюдать правила пожарной безопасности и обесточить все электроприборы.

Автомобилистам советуют быть максимально бдительными при управлении транспортом, соблюдать скоростной режим и избегать резких манёвров.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращайтесь на единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России 101.

ИСТОЧНИК KP.RU