2020-02-24T05:48:46+03:00
Общество

Погода в Югре 24 февраля: во Власьев день местами пройдёт небольшой снег

Сегодня будет переменная облачность
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Югре 24 февраля: во Власьев день местами пройдёт небольшой снегПогода в Югре 24 февраля: во Власьев день местами пройдёт небольшой снегФото: Татьяна Коркина
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В Югре сегодня, 24 февраля, переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер южный 8-13 м/с, порывы до 17 м/с. Температура ночью -4…-9 ºС, по востоку -14…-19 ºС, днем 0….-5 ºС, по востоку -10…-15 ºС.

По народному календарю 24 февраля – Власьев день, или Коровий праздник. В этот день было принято закалывать бычка, тёлку, свинку и угощаться жарким. Ведь зима шла к концу, корма убывали, и держать лишний скот становилось накладно. Помимо этого, таяли запасы хлеба, крестьянский скот скудел, а перед Постом людям нужно было запастись силами.

Во Власьев день начинались скотские базары, когда можно было выгодно продать или купить корову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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