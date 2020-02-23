В Югре бродят два медведя-шатуна

23 Февр. 2020 2020-02-23T17:15:24+03:00

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Одного шатуна видели жители поселка Выкатный. Второй бурый бродит в Кондинском районе, его заметили у объекта «ГазПромНефть-Хантос».

Информацию об обоих проснувшихся медведях подтвердил окружной департамент природных ресурсов, сообщает К-Информ. Специалисты считают, что медведи проснулись из-за потепления. Эксперты опасаются, что шатуны в поисках еды могут напасть на людей. Потому животные подлежат отстрелу.

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ИСТОЧНИК KP.RU