2020-02-23T12:09:36+03:00
Общество

В Югре 23 февраля случилось три пожара

Пожары тушили в Сургуте, Нижневартовске и Октябрьском
Ирина Ромашкина
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В Югре случилось три пожара за сутки. Фото: 86.mchs.gov.ruВ Югре случилось три пожара за сутки. Фото: 86.mchs.gov.ru
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В поселке Октябрьский горела квартира в многоквартирнике. Сообщение о возгорании поступило в 11 часов 50 минут 23 февраля. Локализовать пожар удалось спустя полчаса.

В 12 часов 21 минуту спасатели констатировали ликвидацию открытого горения в квартире на площади 25 кв. м. Тушить пожар выезжали сотрудники подразделений "Центроспас-Югория", потребовалось три единицы техники, девять человек личного состава. Причину возгорания в настоящее время выясняют органы дознания МЧС России.

Утром 23 февраля зарево пожара пробудило тревогой дачный поселок ДНТ «Сибиряк-1» в Нижневартовске – горел дом. Диспетчер принял вызов в 6 часов 6 минут. Возгорание локализовали уже в 6 часов 21 минуту, спустя еще восемь минут огонь ли полностью. МЧС России задействовало 13 спасателей и три спецмашины. Причина возгорания устанавливают пожарные дознаватели.

Самым опасным стал ночной пожар в Сургуте: загорелась шиномонтажная мастерская на улице 30 лет Победы. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарных 1 час 35 минуты. Для ликвидации пожара МЧС России отправило 22 человека и семь единиц спецтехники. В 1 час 47 минут возгорание локализовали, огонь ликвидировали полностью в 1 час 55 минут. Дознаватели выясняют причины происшествия, сообщает пресс-служба окружного управления МЧС по Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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