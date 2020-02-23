Погода в Югре 23 февраля: до нуля градусов - Прохор Весновей прогоняет зиму

23 Февр. 2020 2020-02-23T05:27:39+03:00

В Сургуте возможен небольшой снег, в окружной столице – без осадков

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В Югре 23 февраля ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-10 метров в секунду. Отметки термометров днем достигнут 0…-5 градусов, на востоке округа до -15 градусов.

Ночью похолодает до -11…-16 градусов, в западной части Югры до -4…-9, в восточной части мороз окрепнет до - 18…-23 градусов.

В Ханты-Мансийске днем ожидается -3…-5 градусов, ночью до -4…-6 градусов. Будет пасмурно, без осадков. Южный ветер до 6 метров в секунду.

В Сургуте утром возможен небольшой снег. Днем будет пасмурно, температура воздуха днем и ночью на отметке термометра покажет -6…-8 градусов. Ветер южный до 6 метров в секунду.

23 февраля в народе праздновался день Прохора Весновея. В этот день начинался поворот на весну. В народе говорили: «На Прохора и зима заохает, а февраль бушует, но весну чует».

По сообщению управления МЧС по Югре, в ближайшие сутки не прогнозируется опасных и неблагоприятных явлений. Ведомство дополняет: в округе будет развиваться ледообразование. Интенсивность зависит от характера водного объекта, толщины снега, силы ветра и прочих погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU