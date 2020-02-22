В Югре активно помогают семьям, исключённым из госпрограммы «Развитие жилищной сферы»

22 Февр. 2020 2020-02-22T10:05:19+03:00

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Органы власти ХМАО-Югры сделали все возможное для решения вопросов семей, которые исключены из государственной программы «Развитие жилищной сферы». В прошлом году чуть более тысячи семей, исключённые по достижению предельного возраста, получили различные виды поддержки в счёт погашения ипотечных кредитов.

В их числе: семьи с тремя и более детьми, семьи с детьми-инвалидами, семьи с детьми, оставшимися без попечения родителей. Как сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры, с 2019 года в регионе введён новый вид господдержки – субсидия в 300 тысяч на погашение ипотечных кредитов взамен компенсации части процентной ставки. Таким видом поддержки в прошлом году воспользовались 354 семьи, исключённые по достижению предельного возраста.

Всего в 2019 году единовременную выплату на улучшение жилищных условий получили более 3,5 тысяч семей на сумму 3,7 млрд рублей. Все действия со стороны региональных органов власти и должностных лиц осуществляются в соответствии с законом, что подтверждено всеми инстанциями.

- Как граждане мы разделяем переживания жителей (хотя не все из них действуют искренне – и об этом нам тоже известно). Но мы обязаны действовать исключительно в рамках правового поля. По-другому быть не может. Нельзя требовать у органов власти то, на что она не имеет прав. Органы власти и должностные лица всегда действует исключительно в интересах граждан и в рамках правового поля. Закон есть закон. Его обязаны соблюдать все. Эта норма останется неизменной, какое бы давление не оказывалось, - подчеркнули в департаменте общественных связей Югры.

Отметим, что губернатор региона Наталья Комарова 26 февраля встретится с участниками жилищных программ. О встрече известно тем гражданам, которые объявили о голодовке. Каждый из них накануне лично приглашён на встречу. Такая встреча прошла и в декабре 2019 года, тогда были достигнуты определённые договорённости. Решения, которые готовятся в интересах семей – участников жилищных программ – представители власти озвучат в Сургуте.

- В ответ мы ждем конструктивных действий и предложений от самих участников программы – такое обязательство они брали на себя, называя себя представителями целого сообщества, - подчеркнули в департаменте.

ИСТОЧНИК KP.RU