В Мегионе пенсионеру прислали допотопный телефон вместо дорогого смартфона

22 Февр. 2020 2020-02-22T08:59:39+03:00

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В Мегионе возбуждены уголовные дела по факту кражи с банковского счета и мошенничества. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, на этой неделе в городскую полицию дважды обратились люди, которых обманули мошенники. В обоих случаях мегионцы столкнулись с обманом при покупке или продаже товаров в Интернете.

Первый случай произошёл с 39-летним мужчиной, который разместил на «Авито» объявление о продаже старого спального гарнитура и указал свои координаты. Спустя полчаса мужчине позвонил неизвестный. Лжепокупатель сообщил, что он из первого микрорайона Нижневартовска, работает дальнобойщиком и что он скоро придёт за мебелью, а платёж готов совершить, не торгуясь, по безналу. Мегионец согласился и продиктовал неизвестному номер карты и цифровые коды из смс-ок, которые поступали на его телефон. После того, когда ему пришло пятое сообщение, мегионец стал подозревать что здесь что-то нечисто. Обнаружив списание на сумму более 25 тысяч рублей, мужчина обратился в полицию.

Обманули мошенники и 70-летнего пенсионера из микрорайона Высокий. Он пояснил, что в Интернете заинтересовался подарком для жены – дорогим телефоном со скидкой. Мужчина нажал на рекламный баннер, оказался на сайте интернет-магазина, выбрал смартфон и оформил заказ. Спустя несколько дней он получил товар и уплатил за него почти 10 тысяч рублей.

Правда, вместо современного смартфона в коробке оказался кнопочный телефон стоимостью не более 500 рублей. Пенсионер обратился в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU