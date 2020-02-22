2020-02-22T08:04:25+03:00
Происшествия

В Нефтеюганском районе в ДТП погиб водитель легковушки

Трагедия произошла около 13 часов дня
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Нефтеюганском районе в ДТП погиб водитель легковушкиВ Нефтеюганском районе в ДТП погиб водитель легковушкиФото: Татьяна Коркина
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В Нефтеюганском районе на 35-м километре автодороги «подъезд к городу Сургут» вчера, 21 февраля, около 13 часов столкнулись два автомобиля – ВАЗ2106 и «Мерседес Бенс Актрос». Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, в результате аварии водитель «ВАЗ» скончался на месте происшествия.

В течение всего дня на месте работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что в доме № 2 в 12 микрорайоне Нефтеюганска девочка выпала из окна четвертого этажа. Собственные источники сообщили еще ряд подробностей. По словам очевидцев, перед падением девочка кричала что-то прохожим сверху, делала селфи и просила вызвать скорую помощь. Дома она находилась по причине карантина в общеобразовательных учреждениях города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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