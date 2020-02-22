2020-02-22T06:04:40+03:00
Общество

Погода в Югре 22 февраля: местами пройдёт небольшой снег

Опасные и неблагоприятные погодные явления не прогнозируются
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Югре 22 февраля: местами пройдёт небольшой снегПогода в Югре 22 февраля: местами пройдёт небольшой снегФото: Татьяна Коркина
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В Югре сегодня, 22 февраля, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью -10…-15 ºС, местами -4…-9 ºС, днем -3…-8 ºС, местами -9…-14 ºС.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью -11…-13 ºС, днем -6…-8 ºС.

Опасные и неблагоприятные погодные явления не прогнозируются.

Отметим, что 22 февраля – День Панкратия, в честь преподобного Панкратия Печерского, жившего в XIII веке. На Руси даже приговаривали: «На Панкратия ночь темна – убегает зима».

Как сообщили в ГУ МЧС по ХМАО-Югре, прогнозируются дальнейшее развитие процессов ледообразования. Его интенсивность будет зависеть от температурного режима, характера водного объекта, толщины снега, ветрового режима и пр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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