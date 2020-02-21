2020-02-21T15:45:28+03:00
Общество

Международный день родного языка от праздновали в ХМАО

В регионе реализуют уникальные программы обучения языкам севера
Руслан Савинов
Поделиться:
Международный день родного языка от праздновали в ХМАОМеждународный день родного языка от праздновали в ХМАО
Изменить размер текста:

В международный день родного языка губернатор Югры Наталья Комарова посетила урок мансийского языка в школе № 1 Ханты-Мансийска. Как отметили в администрации муниципалитета, при входе в школу ученики приветствовали главу региона на родных языках – русском, татарском, башкирском, украинском, азербайджанском, мансийском, хантыйском, таджикском и удмуртском.

Отметим, в нынешнем учебном году в качестве родного языка и родной литературы мансийский язык выбрали 973 юных жителя ХМАО. В свою очередь хантыйский язык выбрали 1010 учеников

Известно, что образовательные программы «Вит сам», «Этвит сам» представляют собой интегрированный курс мансийского языка, декоративно-прикладного и изобразительного искусства.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Международный день родного языка от праздновали в ХМАО
В Сургутском районе 20 пар новобрачных поженились в зеркальную дату 20.02.2020
В Югре увеличили выплаты пособий семьям с детьми
Предприниматели Радужного захотели экономить на мусоре, но не готовы к этому
Педагога с липовым дипломом обнаружили в Ханты-Мансийске
В школах Сургута создадут дополнительные места для первоклашек
В Нефтеюганске 13-летняя школьница выпала из окна четвертого этажа, сделав селфи
Вартовчанина осудили за убийство матери
Всероссийский урок первой помощи пройдет в школах Югры
Югорские охотники уберут капканы на пушных животных после февраля
Югорчанам напомнили, как можно добиться перерасчета за ТКО
Экстремальный снегоходный пробег состоится в Ханты-Мансийске
Мошенники похитили у югорчан более полутора миллионов рублей