Международный день родного языка от праздновали в ХМАО
В международный день родного языка губернатор Югры Наталья Комарова посетила урок мансийского языка в школе № 1 Ханты-Мансийска. Как отметили в администрации муниципалитета, при входе в школу ученики приветствовали главу региона на родных языках – русском, татарском, башкирском, украинском, азербайджанском, мансийском, хантыйском, таджикском и удмуртском.
Отметим, в нынешнем учебном году в качестве родного языка и родной литературы мансийский язык выбрали 973 юных жителя ХМАО. В свою очередь хантыйский язык выбрали 1010 учеников
Известно, что образовательные программы «Вит сам», «Этвит сам» представляют собой интегрированный курс мансийского языка, декоративно-прикладного и изобразительного искусства.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU