21 Февр. 2020 2020-02-21T15:45:28+03:00

Международный день родного языка от праздновали в ХМАО

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В международный день родного языка губернатор Югры Наталья Комарова посетила урок мансийского языка в школе № 1 Ханты-Мансийска. Как отметили в администрации муниципалитета, при входе в школу ученики приветствовали главу региона на родных языках – русском, татарском, башкирском, украинском, азербайджанском, мансийском, хантыйском, таджикском и удмуртском.

Отметим, в нынешнем учебном году в качестве родного языка и родной литературы мансийский язык выбрали 973 юных жителя ХМАО. В свою очередь хантыйский язык выбрали 1010 учеников

Известно, что образовательные программы «Вит сам», «Этвит сам» представляют собой интегрированный курс мансийского языка, декоративно-прикладного и изобразительного искусства.

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ИСТОЧНИК KP.RU