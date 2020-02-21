2020-02-21T15:37:21+03:00
Общество

В Сургутском районе 20 пар новобрачных поженились в зеркальную дату 20.02.2020

Молодожены также получили памятные подарки
Руслан Савинов
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В Сургутском районе 20 пар новобрачных поженились в зеркальную дату 20.02.2020. Фото администрации муниципалитета.В Сургутском районе 20 пар новобрачных поженились в зеркальную дату 20.02.2020. Фото администрации муниципалитета.
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В Сургутском районе 20.02.2020 заключили брак 20 супружеских пар. По информации администрации муниципалитета, семь пар поженились в Федоровском, четыре – в Лянторе, три - в Солнечном, три – в Нижнесортымском, две – в Белом Яре и одна пара в Барсово.

- Любовь молодоженов к красивым датам неизменна. Для празднования свадьбы в 2020 году считаются удачными и красивыми 20 число каждого месяца, а также одинаковые цифровые значения даты и месяца, отметили сотрудники органов ЗАГС Сургутского района.

Сообщается, что молодоженам вручили памятные подарки и памятные адреса с пожеланиями долгой и счастливой семейной жизни от главы Сургутского района Андрея Трубецкого, а также букеты цветов.

Добавим, что открыта подача заявлений на регистрацию брака на зеркальные даты до конца 2020 года во всех органах ЗАГС муниципалитета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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