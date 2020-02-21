21 Февр. 2020 2020-02-21T15:16:20+03:00

В Югре увеличили выплаты пособий семьям с детьми Фото: pixabay.com

Изменения затронут более 40 тысяч югорчан

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Власти Югры внесли изменения в окружной закон поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. Подробности сообщила пресс-служба правительства ХМАО.

Отныне устанавливается ежемесячное пособие на каждого рожденного после 31 декабря 2012 года ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно гражданам, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Известно, что размер пособия будет соответствовать половине величины прожиточного минимума ребенка, установленного в Югре.

- Изменения коснутся более 40 тысяч жителей Югры. Деньги на эти цели в бюджете автономного округа предусмотрены, - заявила директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева.

Также увеличена до двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения ежемесячная денежная выплата семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей .

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ИСТОЧНИК KP.RU