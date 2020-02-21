2020-02-21T15:05:02+03:00
Общество

Предприниматели Радужного захотели экономить на мусоре, но не готовы к этому

Регоператор пояснил коммерсантам порядок начисления оплаты
Руслан Савинов
Поделиться:
Предприниматели Радужного захотели экономить на мусоре, но не готовы к этому. Фото «Югра-Экология».Предприниматели Радужного захотели экономить на мусоре, но не готовы к этому. Фото «Югра-Экология».
Изменить размер текста:

Предприниматели Радужного обсудили с региональным оператором оплату услуг. Об этом сообщила пресс-служба «Югра-Экология».

Сообщается, что зачастую юридическое лицо экономит при оплате за мусор по коммерческому учету контейнеров, а не по утвержденному нормативу накопления отходов. Однако для этого у предпринимателя должна быть собственная контейнерная площадка.

- 64% городских предприятий заключили договор на мусор, остальные пока предпочитают отмалчиваться. Большинству молчунов не нравится сумма, которую придется ежемесячно платить – сообщила руководитель подразделения «Югра-Экология» в Нижневартовске Ирина Акчурина.

Отметим, что есть два способа оплаты: либо по нормативу – тариф умножаем на норматив и на количество сотрудников, либо коммерческий учет – по количеству вывезенных контейнеров.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Международный день родного языка от праздновали в ХМАО
В Сургутском районе 20 пар новобрачных поженились в зеркальную дату 20.02.2020
В Югре увеличили выплаты пособий семьям с детьми
Предприниматели Радужного захотели экономить на мусоре, но не готовы к этому
Педагога с липовым дипломом обнаружили в Ханты-Мансийске
В школах Сургута создадут дополнительные места для первоклашек
В Нефтеюганске 13-летняя школьница выпала из окна четвертого этажа, сделав селфи
Вартовчанина осудили за убийство матери
Всероссийский урок первой помощи пройдет в школах Югры
Югорские охотники уберут капканы на пушных животных после февраля
Югорчанам напомнили, как можно добиться перерасчета за ТКО
Экстремальный снегоходный пробег состоится в Ханты-Мансийске
Мошенники похитили у югорчан более полутора миллионов рублей