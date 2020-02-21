21 Февр. 2020 2020-02-21T15:05:02+03:00

Предприниматели Радужного захотели экономить на мусоре, но не готовы к этому. Фото «Югра-Экология».

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Предприниматели Радужного обсудили с региональным оператором оплату услуг. Об этом сообщила пресс-служба «Югра-Экология».

Сообщается, что зачастую юридическое лицо экономит при оплате за мусор по коммерческому учету контейнеров, а не по утвержденному нормативу накопления отходов. Однако для этого у предпринимателя должна быть собственная контейнерная площадка.

- 64% городских предприятий заключили договор на мусор, остальные пока предпочитают отмалчиваться. Большинству молчунов не нравится сумма, которую придется ежемесячно платить – сообщила руководитель подразделения «Югра-Экология» в Нижневартовске Ирина Акчурина.

Отметим, что есть два способа оплаты: либо по нормативу – тариф умножаем на норматив и на количество сотрудников, либо коммерческий учет – по количеству вывезенных контейнеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU