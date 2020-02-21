21 Февр. 2020 2020-02-21T14:44:34+03:00

Педагога с липовым дипломом обнаружили в Ханты-Мансийске Фото: pixabay.com

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Правоохранители провели проверку соблюдения законодательства об образовании в Югорском колледже-интернате олимпийского резерва. Итоги сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что у начальника отдела воспитательной работы учреждения отсутствует высшее педагогическое образование. Оно необходимо для занятия данной должности. Диплом вуза оказался поддельным.

В отношении педагога возбуждено уголовное дело по статье «Использование поддельного официального документа». Начальник отдела воспитательной работы колледжа уволилась по собственному желанию.

Кроме того, проверка показала, что женщина является супругой директора колледжа. Именно он ее трудоустроил, премировал, предоставлял другие преимущества.

Ханты-Мансийским межрайонным прокурором внесено представление об устранении нарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU