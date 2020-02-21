В школах Сургута создадут дополнительные места для первоклашек

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:32:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сургуте подвели итоги зачисления детей в первые классы. По данным администрации города, в 2020 году за парты сядут около 6800 вчерашних дошкольников.

Отметим, что 4700 из них уже зачислены: кампания по зачислению стартовала с января. Проходить она будет в несколько этапов и завершится 5 сентября.

Однако департамент образования уже начал создавать дополнительные места в самых востребованных школах. Уже прорабатывается возможность составления гибкого расписания и даже организация подвоза детей в школы из отдаленных микрорайонов.

- Потребность в дополнительных местах для первоклассников испытывают жители отдельных районов: 31,32,33, 38-45. Уже до конца марта мы определим, в каком образовательном учреждении будут созданы дополнительные места, куда организуем подвоз детей и в каких школах введем динамическое расписание, – отметила директор департамента образования Ирина Замятина.

Напомним, что заявления на зачисление в школу в Сургуте родители могут подавать через портал госуслуг.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU