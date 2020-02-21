В Нефтеюганске 13-летняя школьница выпала из окна четвертого этажа, сделав селфи

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:11:01+03:00

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В доме № 2 в 12 микрорайоне Нефтеюганска девочка выпала из окна четвертого этажа. Подробности инцидента, случившегося накануне, 20 февраля, около пяти вечера появились в социальной сети «ВКонтакте» в югорском паблике «Это Юганск, детка».

- По предварительным данным, семья, в которой, помимо пострадавшей, проживает отец и мать, ранее в поле зрения сотрудников опеки и силовиков не попадала, - сообщили паблику «Это Юганск, детка».

Собственные источники «Комсомольской правда - Югра» сообщили еще ряд подробностей. По словам очевидцев, перед падением девочка кричала что-то прохожим сверху, делала селфи и просила вызвать скорую помощь. Дома она находилась по причине карантина в общеобразовательных учреждениях города. Ее родители в этот момент тоже были дома. Она кричала им, что «скоро ее покажут по телевизору».

Известно, что после падения ребенка госпитализировали в Нефтеюганскую окружную больницу с сотрясением головного мозга.

- По прибытии на место ЧП врачи провели экстренный осмотр. У нее диагностировано сотрясение головного мозга. Состояние школьницы на данный момент в относительно удовлетворительном состоянии. К счастью, она упала в сугроб, который смягчил падение, - заявил главный врач Нефтеюганской станции скорой помощи Александр Мошкин.

Тем временем пресс-служба Следкома Югры сообщила, что в ведомстве проводят официальную проверку произошедшего. Вскоре станут ясны все обстоятельства инцидента.

У пользователей интернета уже возникли свои соображения по поводу этого инцидента. Большинство югорчан делают акцент именно на переходном возрасте пострадавшей:

- 13 лет, по - любому селфи делала... Выздоровления скорейшего ей, - пишет один из подписчиков.

- С мамой либо парнем по ходу поругалась, самый жесткий переходный возраст в 13 лет, - комментирует еще один подписчик.

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ИСТОЧНИК KP.RU