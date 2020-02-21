2020-02-21T12:24:14+03:00
Общество

Всероссийский урок первой помощи пройдет в школах Югры

Мероприятие проведут «Волонтеры-медики»
Руслан Савинов
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Всероссийский урок первой помощи пройдет в школах Югры. Фото депздрава ХМАО.Всероссийский урок первой помощи пройдет в школах Югры. Фото депздрава ХМАО.
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В ХМАО пройдет первый всероссийский урок по первой помощи в пятницу, 28 февраля 2020 года. По информации департамента здравоохранения Югры, урок проведут «Волонтеры-медики».

Организаторы научат школьников правильно оказывать помощь в бытовых и чрезвычайных ситуациях и ответственно относиться к своему здоровью. Подросткам объяснят теорию первой помощи, затем знания закрепят на практике.

- Каждый человек, начиная со школьной скамьи, должен знать правила оказания первой помощи. В случае травмы или чрезвычайной ситуации этот довольно простой алгоритм правильных действий поможет выиграть время до приезда скорой и спасти жизнь и здоровье пострадавшего, - сообщили организаторы.

Кроме того, обучение не ограничится одним днем. В течение года волонтеры запланировали еще массу мероприятий по полезным навыкам помощи. Ежегодно волонтеры-медики проводят по всей России более двух тысяч мастер-классов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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