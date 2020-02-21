Югорские охотники уберут капканы на пушных животных после февраля

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:10:48+03:00

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Сезон охоты осень 2019 – зима 2020, в том числе на добычу пушных животных, закончится 29 февраля 2020 года. Об этом стало известно от пресс-службы природнадзора Ханты-Мансийского автономного округа.

- Долг каждого сознательного охотника заблаговременно с учетом удаленности и доступности охотничьих угодий позаботиться о приведении в ненастороженное состояние капканов и самоловов на пушных животных. Сделать это нужно не позднее 29 февраля 2020 года, - напомнили специалисты.

Добавим, что инспекторы природнадзора Югры будут осуществляться патрулирование. Это нужно для контроля за применением капканов и других устройств, используемых при охоте.

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ИСТОЧНИК KP.RU