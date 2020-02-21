21 Февр. 2020 2020-02-21T11:55:30+03:00

Югорчанам напомнили, как можно добиться перерасчета за ТКО. Фото «Югра-Экология».

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Перерасчет за ТКО возможен, если потребитель отсутствует в жилом помещении более пяти дней. Об этом напомнила пресс-служба регионального оператора «Югра-Экология».

- Подавать заявление нужно не позднее 30 дней после окончания периода временного отсутствия. Перерасчет платы за ТКО производится за период не более чем полгода, - сообщили представители регоператора.

Известно, что потребитель обязан информировать исполнителя коммунальной услуги по обращению с ТКО об изменении числа проживающих потребителей.

В любом случае для перерасчета необходимо предоставить пакет документов. Например, если вы работаете по вахте, то необходимо предоставить копию договора, справку с места работы, проездные билеты и прочее.

Добавим, что ознакомиться с подробным списком всех типовых ситуаций можно на сайте агента по расчетно-кассовому обслуживанию в Сургуте «Югорский РИЦ» по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU