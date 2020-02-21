21 Февр. 2020 2020-02-21T11:33:47+03:00

Мошенники похитили у югорчан более полутора миллионов рублей Фото: pixabay.com

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В Югре за минувшие сутки, 20 февраля, случилось 17 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. По информации УМВД ХМАО, югорчане лишились около полутора миллионов рублей.

Зачастую на уловки аферистов попадались мужчины среднего возраста и пенсионеры. Им предлагали защитить банковский счет, купить -продать товар в сети интернете, оплатить услуги сотовой связи, букмекерской компании, трудоустроиться, получить дополнительный заработок. Также отмечены более экзотические случаи: помощь с участием в телепередаче или даже просьбы денег в долг.

Так, 23-летнего сургутянина неизвестные обманули в соцсети «В контакте». Его ввели в заблуждение, представились родственником и попросили в долг 3500 рублей.

Тем временем в Нягани местный житель лишился 180 тысяч рублей. Он пытался сделать ставки в букмекерской конторе на сайте www.score365-bet.com.

Полиция возбудила уголовные дела и принимает меры к задержанию подозреваемых.

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ИСТОЧНИК KP.RU