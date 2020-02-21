2020-02-21T11:33:47+03:00
Происшествия

Мошенники похитили у югорчан более полутора миллионов рублей

Несколько экзотических афер произошли в ХМАО
Руслан Савинов
Поделиться:
Мошенники похитили у югорчан более полутора миллионов рублейМошенники похитили у югорчан более полутора миллионов рублейФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Югре за минувшие сутки, 20 февраля, случилось 17 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. По информации УМВД ХМАО, югорчане лишились около полутора миллионов рублей.

Зачастую на уловки аферистов попадались мужчины среднего возраста и пенсионеры. Им предлагали защитить банковский счет, купить -продать товар в сети интернете, оплатить услуги сотовой связи, букмекерской компании, трудоустроиться, получить дополнительный заработок. Также отмечены более экзотические случаи: помощь с участием в телепередаче или даже просьбы денег в долг.

Так, 23-летнего сургутянина неизвестные обманули в соцсети «В контакте». Его ввели в заблуждение, представились родственником и попросили в долг 3500 рублей.

Тем временем в Нягани местный житель лишился 180 тысяч рублей. Он пытался сделать ставки в букмекерской конторе на сайте www.score365-bet.com.

Полиция возбудила уголовные дела и принимает меры к задержанию подозреваемых.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вартовчанина осудили за убийство матери
Всероссийский урок первой помощи пройдет в школах Югры
Югорские охотники уберут капканы на пушных животных после февраля
Югорчанам напомнили, как можно добиться перерасчета за ТКО
Экстремальный снегоходный пробег состоится в Ханты-Мансийске
Мошенники похитили у югорчан более полутора миллионов рублей
Аварийным домом в Нефтеюганске занялась прокуратура
В 2020 году в Югре введут в эксплуатацию 21 школу
Трех застройщиков Сургута привлекли к уголовной ответственности
На проспекте Мира в Сургуте водитель сбил ребенка
Несовершеннолетние преступники совершили несколько краж в ХМАО
Новый центр нормативов ГТО открыли в Сургуте
Реконструкцию поликлиники в Сургуте завершат в марте 2020 года
На улице Ленина в Нижневартовске загорелось здание
Югорский спорт назвали «спортом высших достижений»
Погода в Югре 21 февраля: мокрый снег и гололед
Олимпиада по 3D технологиям состоялась в Сургуте
Ученики младших классов Сургута станут получать бесплатное питание
Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в ХМАО остался высоким
Посол Сирии в России впечатлился жителями Югры и всеми россиянами
Приставы заменили уголовный штраф югорчанину на обязательные работы
В Нижневартовске проведут реновацию домов
Жителя Курганской области задержали с наркотиками в поезде в Сургуте
Губернатор ХМАО обсудит с жителями региона социальную поддержку семей с детьми
В Ханты-Мансийск прибыли участники «Кубка Югры»
Югорчане добровольно перевели мошенникам более миллиона рублей