Аварийным домом в Нефтеюганске занялась прокуратура

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:40:02+03:00

Здание опасно для проживания с 2014 года

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Правоохранители проводят проверку по факту разрушения аварийного многоквартирного дома №24 в 11А микрорайоне Нефтеюганска. Как отметили в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа, дом признан аварийным с 2014 года

Эксперты дадут оценку соблюдения органами местного самоуправления требований законодательства при расселении граждан из аварийного дома. Также будет поднят вопрос законности расходования бюджетных средств.

Специалисты тщательно проверят деятельность управляющей компании, которая должна была обеспечивать безопасность граждан при содержании многоквартирного дома.

После проверки, если найдутся основания, в прокуратуре примут меры.

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ИСТОЧНИК KP.RU