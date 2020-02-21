2020-02-21T10:29:03+03:00
Общество

В 2020 году в Югре введут в эксплуатацию 21 школу

Строительство объектов идет по плану
Руслан Савинов
Поделиться:
В 2020 году в Югре введут в эксплуатацию 21 школуВ 2020 году в Югре введут в эксплуатацию 21 школуФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Власти Югры обсудили ход строительства сразу 11 образовательных объектов. Об этом сообщила пресс-служба правительства ХМАО.

- Всего в автономном округе в стадии строительства 59 объектов образования, по 21 из них ввод запланирован на 2020 год, - отметила губернатор региона Наталья Комарова.

Например, по словам подрядчика, строительство школы в 32 микрорайоне Сургута на 900 учащихся, ведется согласно графику производства работ:

- В соответствии с контрактом срок окончания работ – 20 ноября 2020 года. В настоящий момент на объекте работают 84 человека. Идут монолитные работы, монтируется система отопления, электроснабжения, приступили к фасадным работам. В марте выйдем на отделочные работы. Было отставание по освоению денежных средств, но сегодня у меня нет сомнений, что в установленные контрактом сроки мы стройку закончим, - сообщил представитель застройщика.

Наталья Комарова отметила, что в ходе визитов в муниципалитеты региона она будет проводить посещение строящихся объектов.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вартовчанина осудили за убийство матери
Всероссийский урок первой помощи пройдет в школах Югры
Югорские охотники уберут капканы на пушных животных после февраля
Югорчанам напомнили, как можно добиться перерасчета за ТКО
Экстремальный снегоходный пробег состоится в Ханты-Мансийске
Мошенники похитили у югорчан более полутора миллионов рублей
Аварийным домом в Нефтеюганске занялась прокуратура
В 2020 году в Югре введут в эксплуатацию 21 школу
Трех застройщиков Сургута привлекли к уголовной ответственности
На проспекте Мира в Сургуте водитель сбил ребенка
Несовершеннолетние преступники совершили несколько краж в ХМАО
Новый центр нормативов ГТО открыли в Сургуте
Реконструкцию поликлиники в Сургуте завершат в марте 2020 года
На улице Ленина в Нижневартовске загорелось здание
Югорский спорт назвали «спортом высших достижений»
Погода в Югре 21 февраля: мокрый снег и гололед
Олимпиада по 3D технологиям состоялась в Сургуте
Ученики младших классов Сургута станут получать бесплатное питание
Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в ХМАО остался высоким
Посол Сирии в России впечатлился жителями Югры и всеми россиянами
Приставы заменили уголовный штраф югорчанину на обязательные работы
В Нижневартовске проведут реновацию домов
Жителя Курганской области задержали с наркотиками в поезде в Сургуте
Губернатор ХМАО обсудит с жителями региона социальную поддержку семей с детьми
В Ханты-Мансийск прибыли участники «Кубка Югры»
Югорчане добровольно перевели мошенникам более миллиона рублей