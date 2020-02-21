21 Февр. 2020 2020-02-21T10:29:03+03:00

В 2020 году в Югре введут в эксплуатацию 21 школу Фото: pixabay.com

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Власти Югры обсудили ход строительства сразу 11 образовательных объектов. Об этом сообщила пресс-служба правительства ХМАО.

- Всего в автономном округе в стадии строительства 59 объектов образования, по 21 из них ввод запланирован на 2020 год, - отметила губернатор региона Наталья Комарова.

Например, по словам подрядчика, строительство школы в 32 микрорайоне Сургута на 900 учащихся, ведется согласно графику производства работ:

- В соответствии с контрактом срок окончания работ – 20 ноября 2020 года. В настоящий момент на объекте работают 84 человека. Идут монолитные работы, монтируется система отопления, электроснабжения, приступили к фасадным работам. В марте выйдем на отделочные работы. Было отставание по освоению денежных средств, но сегодня у меня нет сомнений, что в установленные контрактом сроки мы стройку закончим, - сообщил представитель застройщика.

Наталья Комарова отметила, что в ходе визитов в муниципалитеты региона она будет проводить посещение строящихся объектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU