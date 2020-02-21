Трех застройщиков Сургута привлекли к уголовной ответственности

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:14:55+03:00

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В Сургуте продолжилось расследование трех уголовных дел в сфере долевого строительства. По данным городской администрации, в отношении недобросовестных застройщиков проводятся следственные действия.

Сообщается, что градоначальник Вадим Шувалов заслушал доклады руководителей силовых структур о ходе расследований. Он призвал правоохранителей скорее помочь людям.

- Администрация города работает в тесном взаимодействии с правоохранительными органами по защите прав участников долевого строительства. Мы заинтересованы в скорейшем решении вопросов. Необходимо как можно быстрее привлечь к ответственности недобросовестных застройщиков и принять все меры по недопущению подобных ситуаций в будущем, – сообщил Вадим Шувалов.

Напомним, что следствие по трем уголовным делам идет в отношении руководителей компаний «ДЭП», «СеверСтрой» и «Новострой». Ход расследования проводится под контролем прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU