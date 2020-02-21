21 Февр. 2020 2020-02-21T10:10:32+03:00

На проспекте Мира в Сургуте водитель сбил ребенка Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

На территории Ханты-Мансийского автономного округа за минувшие сутки, 20 февраля, четыре человека получили травмы в четырех дорожно-транспортных происшествиях. По информации региональной госавтоинспекции, одним из пострадавших был ребенок.

Так, на проспекте Мира в Сургуте в 14:12 35-летний мужчина за рулем автомобиля «Шевроле Лачетти» не предоставил преимущество в движении.

Он допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил дворовый проезд. В результате аварии 17-летний мальчик получил травмы.

Также сообщается, что на территории Югры сотрудники госавтоинспекции задержали пять водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, двух – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 25 водителей привлечены к ответственности.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU