Несовершеннолетние преступники совершили несколько краж в ХМАО

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:39:08+03:00

Один украл сварочный аппарат, а другой - сотовый телефон

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В ХМАО за минувшие сутки, 20 февраля, произошло 63 преступления. По данным УМВД Югры, их них раскрыто 43: девять мошенничеств, восемь фактов незаконного оборота оружия, девять преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и четыре кражи.

Так, в Нефтеюганском районе 16-летний подозреваемый сорвал замок и проник в металлический гараж около одного из домов поселка Юганская Обь. Оттуда он похитил сварочный аппарат и два мотка медного кабеля. Общая сумма ущерба – восемь тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Тем временем 18-летний сургутянин вечером в подъезде на улице Пушкина обманом похитил сотовый телефон у 20-летней потерпевшей. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Молодого человека поместили под подписку о невыезде.

Также в Югре накануне раскрыли семь ранее зарегистрированных преступлений и выявили более 3500 правонарушений

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ИСТОЧНИК KP.RU