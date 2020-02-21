2020-02-21T21:47:03+03:00
Общество

Жители Мегиона выберут проекты по благоустройству на 2021 год

Голосование продлится до 29 февраля
Руслан Савинов
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Жители Мегиона выберут проекты по благоустройству на 2021 годЖители Мегиона выберут проекты по благоустройству на 2021 год
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У мегионцев появилась возможность самим выбрать объекты, которые благоустроят в 2021 году. По информации администрации города, на портале «Открытый регион – Югра» стартует голосование по выбору территорий, которые в приоритетном порядке преобразят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды

Жители могут выбрать один из трех представленных проектов: территория возле мемориала «Звезда», площадь рядом с детским садом «Росинка» в Высоком или благоустройство пляжа в Мегионе в районе памятника первопроходцам.

Добавим, что голосование на портале продлится до 29 февраля 2020 года.

- Необходимо, чтобы в голосовании приняло участие как можно больше жителей, просим мегионцев проявить активность, - призвали власти города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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