2020-02-21T09:24:53+03:00
Здоровье

Реконструкцию поликлиники в Сургуте завершат в марте 2020 года

Осталось выполнить 5% запланированных работ
Руслан Савинов
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Реконструкцию поликлиники в Сургуте завершат в марте 2020 года. Фото думы ХМАО.Реконструкцию поликлиники в Сургуте завершат в марте 2020 года. Фото думы ХМАО.
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В Сургуте на март 2020 года запланировано завершение строительно-монтажных работ по реконструкции поликлиники окружной клинической больницы на 425 посещений в смену. По данным пресс-службы региональной думы, готовность объекта здравоохранения к данному моменту составляет 95%.

Сообщается, что сейчас в блоках «А» и «Б» поликлиники завершаются отделочные работы. Там производят монтаж выключателей и розеток, датчиков пожарной сигнализации, сантехники. Ведется установка стеклянных перегородок и монтаж лифтов.

- Из 345 - миллионного контракта по реконструкции социального объекта на конец 2019 года освоено 293 млн. 561 тыс. рублей, что составляет 84% от всей суммы, - отметила парламентарий окружной думы Наталья Западнова.

В данный момент ведется поставка и установка мебели и технологического оборудования в блоках больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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