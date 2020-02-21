2020-02-21T09:26:31+03:00
Общество

Новый центр нормативов ГТО открыли в Сургуте

Количество желающих сургутян сжать нормативы неуклонно растет
Руслан Савинов
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Новый центр нормативов ГТО открыли в Сургуте. Фото администрации города.Новый центр нормативов ГТО открыли в Сургуте. Фото администрации города.
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Многофункциональный центр по выполнению нормативов ГТО начал работу в Сургуте. По данным администрации города, торжественное открытие объекта прошло на улице Профсоюзов, 38.

В здании есть зал общей физподготовки. В нем можно сдать нормативы по следующим видам: сгибание, отжимание, прыжок в длину, пресс, гибкость и гири. Также в центре имеются: зал для проведения праздников, кабинет судей, методический и медицинский кабинеты.

- Открытие новой площадки дает нашему подрастающему поколению еще одну возможность поддерживать здоровый образ жизни. Только в прошлом году тесты ГТО сдали около 12 тысяч жителей. Новый центр ГТО позволит охватить больше желающих, – выразила уверенность замглавы Сургута Анна Томазова.

В Сургуте уже работают два центра тестирования ГТО на ул. Мелик-Карамова, 74А, и ул. Губкина, 16А.

Отметим, что в 2019 году более четырех тысяч сургутян получили долгожданные значки ГТО. Большинство из них школьники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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