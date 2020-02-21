21 Февр. 2020 2020-02-21T09:23:02+03:00

На улице Ленина в Нижневартовске загорелось здание. Фото МЧС ХМАО.

За несколько минут пожар локализовали

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Спасатели Нижневартовска потушили огонь в одноэтажном здании, вспыхнувшем на улице Ленина. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Ханты-Мансийского автономного округа.

Известно что накануне, 20 февраля, в 12:43 поступило сообщение о возгорании в одноэтажном здании. Пожар локализовали уже к 12:57. Ликвидация открытого горения произошла в 13:01.

- К тушению пожара от подразделений МЧС России привлекались четыре единицы техники и 15 человек личного состава, - сообщили представители МЧС ХМАО.

Органы дознания устанавливает причину возгорания.

Спасатели напоминают, что всякий брошенный окурок или спичка может вызвать пожар. Следует избегать курения в постели: именно по этой причине зачастую происходят пожары и гибнут люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU