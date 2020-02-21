На улице Ленина в Нижневартовске загорелось здание
Спасатели Нижневартовска потушили огонь в одноэтажном здании, вспыхнувшем на улице Ленина. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Ханты-Мансийского автономного округа.
Известно что накануне, 20 февраля, в 12:43 поступило сообщение о возгорании в одноэтажном здании. Пожар локализовали уже к 12:57. Ликвидация открытого горения произошла в 13:01.
- К тушению пожара от подразделений МЧС России привлекались четыре единицы техники и 15 человек личного состава, - сообщили представители МЧС ХМАО.
Органы дознания устанавливает причину возгорания.
Спасатели напоминают, что всякий брошенный окурок или спичка может вызвать пожар. Следует избегать курения в постели: именно по этой причине зачастую происходят пожары и гибнут люди.
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ИСТОЧНИК KP.RU