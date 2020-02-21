Югорский спорт назвали «спортом высших достижений»

21 Февр. 2020 2020-02-21T08:25:35+03:00

Власти обсудили планы спортивных мероприятий в 2020 году

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание комитета по подготовке межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий в Югре. Подробности стали известны от пресс-службы регионального правительства.

К примеру, участники заседания обсудили результаты проводившегося в Ханты-Мансийске кубка мира по шахматам:

- Общее количество участников и гостей – 400 человек. Суммарный охват аудитории кубка мира составил 30 миллионов пользователей, - поделилась директор региональной организации «Федерация шахмат Югры» Наталья Залевская.

Также Наталья Комарова назвала тенденции дальнейшего развития спорта в регионе, которые будет необходимо использовать:

- Спортивное событие – это один из входов в мир профессионального спорта. Проводимые мероприятия должны открывать такие перспективы для югорчан, способных пройти дорогу в спорт высших достижений, - резюмировала Наталья Комарова.

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ИСТОЧНИК KP.RU