Олимпиада по 3D технологиям состоялась в Сургуте
Юные сургутяне представили свои проекты на региональном этапе всероссийской олимпиады по 3D технологиям. Как отметили в пресс-службе администрации города, мероприятие завершится 21 февраля в детском технопарке «Кванториум.
- В эти дни школьникам предстоит выполнить задания в технике 3D печати, 3D моделирования, 3D сканирования. Тему участникам объявят во время конкурсного состязания. Победители регионального этапа представят округ на федеральном уровне, - заявили в администрации Сургута.
Отметим, что в одном лишь детском технопарке занимаются свыше тысячи детей. В 2019 году 19 сургутских школ получили инновационное оборудование для уроков технологии.
В 2020 году в Сургуте планируют оснастить все общеобразовательные учреждения различными модулями для политехнических программ. Также в городе откроют центр цифрового образования детей «IT-куб».
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ИСТОЧНИК KP.RU