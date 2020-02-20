Ученики младших классов Сургута станут получать бесплатное питание

20 Февр. 2020 2020-02-20T20:34:30+03:00

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В скором времени каждый ученик 1-4 классов независимо от финансового положения в семье станет получать бесплатное питание не менее раза в день в школьных столовых Сургута. Об этом сообщил градоначальник Вадим Шувалов на своей официальной странице в социальной сети «Инстаграм».

- Госдума приняла очень важный и нужный закон о здоровом и сбалансированном питании школьников. Он был предложен президентом страны в послании Федеральному Собранию, - напомнил Вадим Шувалов.

Известно, что в меню обязательно войдет горячее блюдо и напиток. Введение бесплатного питания для школьников будет поэтапным: с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года.

- Сургут готов к реализации нового закона, у нас есть комбинат школьного питания. Пока ждем уточняющих распоряжений от округа, - подвел итог мэр Сургута.

В комментариях к записи подписчики аккаунта Шувалова, стоит отметить, достаточно сдержанно отреагировали на новость:

- И еда почти всегда холодная,- написал один из подписчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU