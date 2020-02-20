Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в ХМАО остался высоким

20 Февр. 2020 2020-02-20T20:22:27+03:00

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К сожалению, эпидемиологическая обстановка в ХМАО до сих пор остается напряженной. Как отметили в пресс-службе думы Югры, в регионе заболеваемость ОРВИ и гриппом по всем возрастам превысила порог на 20 процентов.

Уровень заболеваемости составил 103 случая на 10 тысяч населения. Известно, что прирост происходит за счет школьников и взрослых.

Самые высокие показатели ОРВИ в Березовском, Ханты-Мансийском, Сургутском и Кондинском районах. Однако как отметили в Роспотребнадзоре Югры, в Ханты-Мансийске заболеваемость снизилась на 20%, а среди школьников почти на 35%. Этому способствовало закрытие школ на карантин.

- Действенными профилактическими мерами остаются мытье рук, проветривание помещений, ограничение в общении с заболевшими людьми. При первых признаках вирусной инфекции следует обратиться к врачу, – подчеркнул депутат думы ХМАО Николай Ташланов.

Добавим, что в данный момент на карантин закрыты школы Нягани, Нефтеюганска, Пыть-Яха, Урая и Советского района. Школьников перевели на дистанционное обучение.

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ИСТОЧНИК KP.RU