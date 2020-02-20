2020-02-20T16:48:27+03:00
Общество

Приставы заменили уголовный штраф югорчанину на обязательные работы

Труд на благо общества признали эффективной мерой
Руслан Савинов
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Приставы заменили уголовный штраф югорчанину на обязательные работыПриставы заменили уголовный штраф югорчанину на обязательные работыФото: pixabay.com
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Судебные приставы Югры добились замены уголовного штрафа иным видом наказания в отношении гражданина Б. Подробности случая сообщила пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов ХМАО.

Известно, что гражданин Б. в установленный законодательством срок не оплатил уголовный штраф.

- Югорчанину назначено наказание в виде уголовного штрафа в размере 15 тысяч рублей за незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, - сообщили приставы.

Штраф ему нужно было уплатить не позднее 60 дней со дня вступления постановления суда в силу. Однако мер к оплате долга мужчина не принимал и неоднократные предупреждения игнорировал.

В итоге судебный пристав попросил суд о замене штрафа другим видом наказания. Теперь гражданину Б. назначено 240 часов обязательных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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