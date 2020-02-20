В Нижневартовске проведут реновацию домов
В Нижневартовске остался 81 дом, подлежащий сносу. Об этом сообщила пресс-служба думы Ханты-Мансийского автономного округа.
В упомянутых домах проживают более полутора тысяч человек. В планах города за два года решить эту проблему. Уже в первом квартале 2020 новоселье отпразднуют 70 семей.
- Город нацелен на дальнейшую перспективу улучшения, реконструкции, реставрации без нарушений целостности структуры. Нижневартовск готов стать первой территорией в Югре, готовой реализовать программу реновации по аналогии с той, что сейчас проводят в Москве, – рассказал депутат думы ХМАО Сергей Великий.
Также сообщается что, в 2020 году власти столицы Самотлора намерены представить правительству Югры все нормативно-правовые документы по реновации.
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ИСТОЧНИК KP.RU