2020-02-20T16:35:06+03:00
Общество

В Нижневартовске проведут реновацию домов

Менее сотни зданий необходимо обновить
Руслан Савинов
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В Нижневартовске проведут реновациюВ Нижневартовске проведут реновациюФото: pixabay.com
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В Нижневартовске остался 81 дом, подлежащий сносу. Об этом сообщила пресс-служба думы Ханты-Мансийского автономного округа.

В упомянутых домах проживают более полутора тысяч человек. В планах города за два года решить эту проблему. Уже в первом квартале 2020 новоселье отпразднуют 70 семей.

- Город нацелен на дальнейшую перспективу улучшения, реконструкции, реставрации без нарушений целостности структуры. Нижневартовск готов стать первой территорией в Югре, готовой реализовать программу реновации по аналогии с той, что сейчас проводят в Москве, – рассказал депутат думы ХМАО Сергей Великий.

Также сообщается что, в 2020 году власти столицы Самотлора намерены представить правительству Югры все нормативно-правовые документы по реновации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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